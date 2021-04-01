Вашингтон, , 10:56 — REGNUM 31 марта начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хун прибыл в США, где пройдут переговоры по вопросам безопасности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В беседе с журналистами в аэропорту Нью-Йорка представитель Южной Кореи подчеркнул значимость предстоящей встречи, которая проводится впервые после вступления Джо Байдена в должность президента США.

Он отметил, что целью консультаций является выработка плана переговоров с Пхеньяном для скорейшего возобновления диалога о денуклеаризации.

Ожидается, что стороны обсудят широкий круг региональных вопросов и внешнеполитических приоритетов, включая поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове, борьбу с пандемией коронавируса и борьбу с изменением климата.

Со Хун также проведёт отдельные встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и генеральным секретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.

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