Красноярск, , 10:51 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 124 случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 66 908. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 130 случаев заражения, в краевой столице было зафиксировано 38 (темп прироста 0,2%), в Норильске — 10, в Сосновоборске — 7, в Ачинске, Минусинске и Лесосибирске — по 6, в Бородино — 5. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Шушенском — 12, Ермаковском — 7 и Новосёловском — 5 человека.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 5145 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 529 105.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Красноярского края в возрасте 65 лет и старше, находящиеся на самоизоляции, смогут находиться на больничном до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

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