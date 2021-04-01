Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Представитель Комиссии по честности в киберспорте (ESIC) Ян Смит объявил о том, что ФБР присоединилась к расследованию случаев договорных киберспортивных матчей по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Интервью с ним было опубликовано 31 марта на YouTube-канале Slash32.

Смит, в частности, сообщил, что речь идёт не о действиях нескольких игроков, делавших ставки на свои матчи, а о том, что букмекерские компании подкупали целые команды. Комиссар ESIC добавил, что его организации удалось получить соответствующие доказательства от Discord.

Он заявил, что если вина киберспортсменов будет доказана, то им запретят участвовать в турнирах в течение «очень долго времени». Издание Game Rant в свою очередь отметило, что для мошенников это является наименьшим поводом для беспокойства, поскольку им грозит уголовное наказание.

Напомним, в августе 2020 года полиция Австралии арестовала пять игроков Counter-Strike: Global Offensive. Тогда отмечалось, что им грозит до 10 лет тюрьмы за организацию договорных матчей.

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