Тбилиси, , 10:50 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 28 712 исследований на SARS-CoV-2 выявили 499 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 1 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 282 260 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 273 604 победили инфекцию, в том числе 268 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3778 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе пятеро скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1674 пациента, в оборудованных гостиницах — 261. На карантине находится 270 человек.

Согласно официальным данным на 31 марта, в Грузии в результате 31 947 исследований выявили 616 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 268 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 15 марта идёт вакцинация от COVID-19. В стране зафиксировано два случая смерти после использования вакцины AstraZeneca.

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