Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар в подпольном террариуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Огонь вспыхнул в подвале склада на ул. Завокзальная, 31а рано утром 1 апреля 2021 года. Никого из людей на тот момент в террариуме не было, там в помещении выращивались мелкие рептилии. «Все животные погибли», — заявили в МЧС.

Огонь, разгоревшийся на площади 20 кв. м., оперативно потушили пожарные. Ведётся проливка и разбор сгоревших конструкций. Повреждена внутренняя отделка подвала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе пожара в Первоуральске (Свердловская область) погибли семь лошадей.

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