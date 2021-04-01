Рубль находится в неопределённости в ожидании новых драйверов
Москва, 1 апреля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Рубль находится в неопределённости в ожидании новых драйверов для движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубль
«В начале дня 1 апреля его поддерживают несколько растущие азиатские фондовые индексы, приостановка укрепления доллара на валютном рынке.
Немного повышаются и нефтяные цены, с $62,80 выше $63,30 за баррель Brent, на фоне сокращения запасов в США на 0,9 млн баррель.
С другой стороны, обострение эпидемии в Европе возвращает опасения инвесторов и заметно снижает спрос на рисковые активы, включая рубль.
Но основные события дня впереди. Главное — итоги заседания ОПЕК+ с формированием решения по квотам добычи на апрель. Предполагается вероятным их сохранение без повышения.
Это может быть продиктовано более медленным, чем ожидалось, восстановлением деловой активности и угрозой третьей волны пандемии. При таком решении можно ожидать роста нефтяных цен.
Кроме того, рынки будут ориентироваться на осмысление важного выступления Джо Байдена 31 марта с планами расходов на инфраструктуру примерно на $2 трлн. Увеличение расходов за счёт налогов — негатив для рисковых активов, но стимулирование экономического роста — позитив.
В таких условиях возможно противоречивое движение курса рубля в течение дня. Вероятный диапазон на 1 апреля — 75,20−76,30 руб./доллар», — считает эксперт.
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