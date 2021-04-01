Горно-Алтайск, , 10:47 — REGNUM В Горно-Алтайске перед судом предстанет местный житель по обвинению в истязании и угрозе убийством бывшей супруге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Алтай, 49-летний мужчина издевался над женщиной в течении нескольких дней.

По данным правоохранителей, бывшие супруги после развода продолжали жить в одном доме. Мужчина не выпускал потерпевшую из дома и не давал пользоваться телефоном. При этом он систематически избивал её, душил капроновой верёвкой до потери сознания, таскал за волосы, обстреливал из электро-пневматического пистолета.

«В один из дней он ударил лежавшую на кровати женщину кулаком по лицу, тем самым причинив ей телесные повреждения в виде перелома костей носа, расценивающиеся как повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести», — отметили в ведомстве.

Выбраться из устроенного бывшим мужем ада жертве удалось лишь после того, как тот взял её с собой в магазин. Женщина попросила продавца сообщить о ситуации её родственникам. Узнав об этом те пришли домой к бывшим супругам, однако дверь им не открыли, после чего они позвонили в полицию.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, заявив, что жестокими методами он пытался сломить характер женщины и вызвать у неё страх и уважение к себе. Расследование дела завершено, документы направлены в суд.