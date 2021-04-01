Москва, 1 апреля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Консульский округ посольства США в Москве расширили на всю территорию России. Об этом заявил посол США в РФ Джон Саливан, сообщили на сайте дипмиссии.

Diplomacy.state.gov Посольство США в Москве

По его словам, консульский округ будет расширен с 1 апреля 2020 года. Теперь услуги гражданам США и России будет предоставлять лишь посольство в Москве, отметил Саливан.

Он добавил, что посольство делает все возможное для безопасности и благополучия граждан США, а также для облегчения поездок российских граждан.

Ранее Джон Саливан заявил, что генеральное консульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы. Вместе с тем дипломатическое представительство продолжит работу.