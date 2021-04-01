Белгород, , 10:47 — REGNUM Четырёхлетнего мальчика доставили вертолётом санавиации из Валуйского городского округа в Белгород. Ребёнок получил тяжёлые травмы в результате ДТП, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД региона.

Авария произошла 29 марта около 15:15 на 73 км автодороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. По предварительным данным, 26-летний водитель Лады-217 030 во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda Octavia. На месте погибла 22-летняя пассажирка отечественной легковушки, водитель и четырёхлетний ребёнок получили серьёзные травмы. Мальчика на вертолёте перевезли в Белгород.

В ГИБДД отметили, что ребёнок остался жив, потому что находился в детском удерживающем устройстве.