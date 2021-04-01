Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Родители будущих первоклашек в Ленинградской области за первый час после старта приема заявлений на зачисление в начальную школу подали более более 2,9 тыс. заявлений. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, с 9 часов утра 1 апреля по всей России начался прием заявлений от родителей будущих первоклассников. В Ленинградской области родители могут выбрать один из четырех удобных способов подать документы: через МФЦ, порта «Современное образование Ленинградской области», Госуслуг Ленобласти или лично в школе.

«Родители Ленинградской области с 00:00 до 10:00 подали 2932 заявления для записи детей в первые классы. Из них 1793 заявления подано в электронном виде через порталы «Современное образование Ленинградской области» и Госуслуг, 591 — в МФЦ и 548 — в школах», — сообщили в пресс-службе.

Все электронные системы работают исправно, сбоев и очередей в регионе не наблюдается.

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