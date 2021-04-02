2 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Артём Дубровский, , 08:00 — REGNUM Несмотря на все свои недостатки, Immortals Fenyx Rising можно без зазрения совести назвать качественной игрой: большой, красивой и наполненной разнообразным контентом. Она умело соединяет знакомые геймплейные элементы в забавный цветастый винегрет и дарит чувство настоящего приключения — такого, когда ты готов залезть на каждое дерево и осмотреть каждый куст в поисках припрятанных разработчиками секретов. После полного прохождения основной сюжетной линии я затаил дыхание и стал ждать будущих дополнений, которые должны были не только лучше раскрыть уже исследованный вдоль и поперек мир оригинала, но и позволили бы отправиться в новое удивительное путешествие.

«Мифы восточных земель» Иван Шилов ©ИА REGNUM

Среди всех заявленных дополнений (а всего их планируется аж три штуки) самым интересным кажутся «Мифы восточных земель» — никак не связанное с основным сюжетом приключение, которое перенесёт игроков в земли Древнего Китая и познакомит с диковинной восточной мифологией. Всего несколько дней назад его релиз наконец-то состоялся, и мне удалось провести около восьми часов в этом живописном, но крайне вторичном мире.

Главным героем «Мифов восточных земель» стал Ку — отважный юноша, оказавшийся единственным спасшимся во время ужасающего бедствия. Баланс между Небом и Землёй нарушен, боги исчезли, а все люди превратились в пугающие глиняные статуи без каких-либо признаков жизни. Ничего не попишешь — придётся покрепче схватится за верный меч, вспомнить парочку боевых приёмов и отправится навстречу новым приключением. Кто-то же должен мир спасать.

Как и Феникс (герой оригинальной игры), Ку является огромным фанатом историй о богах и монстрах. Как и Феникс, он получает в своё распоряжение крылья, божественную силу и личную птицу-феникса. И, как и Феникс, сходу становится «мальчиком на побегушках» у местных богов. Видите закономерность? «Мифы восточных земель» — это брат-близнец оригинальной игры, которого разработчики очень усердно и не слишком умело пытались замаскировать под что-то новое и уникальное. Играть в дополнение всё ещё весело и интересно (спасибо рабочей формуле Immortals Fenyx Rising), но ощущение вторичности всего и вся не покинет вас до самых финальных титров.

Из Ку получился довольно симпатичный протагонист. Но, как и всему остальному в дополнении, ему сильно не хватает глубины Скриншот из «Immortals Fenyx Rising: Мифы восточных земель»

Ку обладает ровно тем же набором умений, что и Феникс: может сражаться мечом, топором, стрелять из лука, применять божественную магию (которая от перехода из Грецию в Китай претерпела исключительно косметические изменения), парить на крыльях и скакать верхом. Все эти навыки будут доступны уже в самом начале сюжета с расчётом на то, что вы проходите «Мифы восточных земель» сразу после завершения основной истории Immortals Fenyx Rising. Вот только Феникс обретал могущество постепенно в ходе своих странствий, а Ку оказывается идеальным истребителем мифической нечисти с первых же минут приключения. Кто он? Откуда все эти навыки и магия? Почему именно его не стали превращать в статую? Ответы на все эти вопросы игрокам придётся додумывать самим. А может, и не придётся вовсе — всё же местные персонажи и история не интригуют настолько, чтобы на их счёт хотелось строить какие-либо теории.

Для достижения своей цели Ку нужно изучить два острова, выполнить с дюжину разнообразных поручений в стиле «подай-принеси» и в самом конце победить огромного босса. Сюжет подаётся довольно сухо, интересных поворотов в этой истории практически нет, а вся завязка дополнения нужна просто для того, чтобы отправить игроков изучать окружающий персонажей мир. И даже этот процесс нисколько не изменился со времён оригинала: залезай на высокие горы, решай головоломки, сражайся с мини-боссами и отрядами неприятелей, а в качестве награды за любопытство получай новые элементы снаряжения, раскраску для птицы-феникса и более модные крылья.

В «Мифах восточных земель» всегда есть на что посмотреть, а некоторые пейзажи так и просятся, чтобы их запечатлели Скриншот из «Immortals Fenyx Rising: Мифы восточных земель»

Стоит отдать должное разработчикам проекта — окружающий мир в «Мифах восточных земель» получился действительно впечатляющим. Это и высокие китайские пагоды, и живописные леса, и очень атмосферная библиотека богини Нюй-ва. Каждый элемент местных локаций пропитан национальным колоритом, а музыка и пейзажи создают непередаваемое ощущение, словно ты взаправду оказался в одном из древнекитайских мифов. При этом, несмотря на схожесть отдельных объектов, местный Китай не кажется абсолютной копией Греции из оригинальной Immortals Fenyx Rising. Он выглядит и звучит как нечто уникальное и совершенно точно заслуживающее отдельной игры.

Местный злодей Тао-У выглядит интереснее Тифона из оригинальной игры. А вот функции выполняет ровно те же Скриншот из «Immortals Fenyx Rising: Мифы восточных земель»

А вот остальные элементы «Мифов восточных земель» практически не отличаются от всего, что мы уже встречали за время крестового похода против Тифона. Враги выглядят немного по-другому, но у них те же атаки и модель поведения. На оружии у Ку другие узоры, но анимации атак остались теми же, что и у Феникса. А многочисленные собираемые предметы хоть и сменили названия и иконки, но не функционал. С одной стороны, гневаться на подобные решения сложно — всё же речь идёт о «скелете» геймплея, который было бы странно целиком менять ради восьмичасового дополнения. С другой стороны, держать игроков за идиотов тоже не стоит — вряд ли кто-то из них захотел бы за дополнительную плату пройти ту же самую игру, но с другими текстурами и меньшим количеством контента.

«Мифы восточных земель» Иван Шилов ©ИА REGNUM

На выходе получилась красивая, но ужасно вторичная и незапоминающаяся «добавка» к основной истории Immortals Fenyx Rising. Она понравится тем, кто уже излазил Древнюю Грецию вдоль и поперек, но при этом пока не готов забросить мифические приключения во вселенной игры. А если вы ждали от «Мифов восточных земель» уникального игрового опыта, проработанных героев и увлекательного сюжета на основе китайских легенд — лучше сберечь средства и в очередной раз перепройти Jade Empire (если вы этого ещё не сделали).

Обиднее всего, что Ubisoft, вероятно, уже не вернётся к этой идее. Если Immortals Fenyx Rising и получит сиквел, то это будет игра о другой мифологии и других легендарных спасителях мира. А жаль — с теми ресурсами, что есть у компании, идею сказочного Древнего Китая и героя, владеющего магическими боевыми искусствами, можно было бы развить до совершенного иного уровня качества.

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