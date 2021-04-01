Пермь, 1 апреля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Пермский край поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19. Регион получил 17 700 комплектов препарата, сообщает краевой минздрав.

Permkrai.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V». Пермский край

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По данным ведомства, c начала массовой вакцинации, по состоянию на 1 апреля, в регионе первую прививку сделал 86 031 человек. Из них 60 438 полностью завершили курс иммунизации.

Наиболее активно проходят иммунизацию пенсионеры. Первый компонент вакцины получили более 36 тыс. пожилых пермяков. Более 24 тыс. жителей Прикамья старше 60 лет прошли полный курс вакцинации.

Всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 111 162 комплекта препарата «Cпутник V». Прививочные пункты работают на базе 53 медучреждений.