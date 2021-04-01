Пхеньян, , 10:49 — REGNUM Из-за сложной обстановки, сложившейся на сегодняшний день в КНДР, посольства 12 государств прекратили свою работу в стране. Об этом 1 апреля сообщает посольство России в Северной Корее на странице в соцсети Facebook.

Как уточняется в сообщении российской дипмиссии, тех, кто уезжает из Пхеньяна можно понять, так как далеко не каждый человек сможет выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, включая лекарства и отсутствие возможности решать проблемы со своим здоровьем.

«Уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент свои страны в столице Северной Кореи представляют только девять послов и четыре временных поверенных в делах, в то же время, персонал большинства еще функционирующих в городе посольств сокращен до минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники посольства России в Пхеньяне продолжают в полном объеме вести свою работу, несмотря на то, что в КНДР наблюдается сложная ситуация, включая «острейший дефицит необходимых товаров» и лекарственных средств.