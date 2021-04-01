Ярославль, , 10:42 — REGNUM В Заволжском районе Ярославля полицией возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего ярославца, похитившего четыре «майнинговые фермы». Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Ярославской области.

Майнинговая ферма Pixabay.com

В полицию поступило заявление о том, что неизвестные лица взломали замок, проникли в хозяйственную постройку и похитили четыре «майнинговые фермы».

«Полицейскими установлено: подозреваемый заведомо знал, что в данной хозяйственной постройке функционирует дорогостоящая «ферма» по добыче криптовалюты. Похищенное изъято», — пояснили в полиции.

Ущерб составил более 1 миллиона 650 тысяч рублей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.