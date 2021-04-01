Бровары, Украина, , 10:44 — REGNUM В городе Бровары Киевской области неизвестные взломали банкомат и похитили находившиеся в нём деньги. Об этом сообщил 1 апреля ресурс «Обозреватель».

"Преступники зашли в тамбурное помещение отделения АО «ОТП Банк». С помощью инструмента они отжали стенку банкомата и забрали деньги», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленники украли около 1 млн гривен или почти $36 тыс.

Напомним, ранее в Днепропетровске (переименован в Днепр) в отделении государственного «Ощадбанка» прогремел взрыв. Целью преступников мог быть банкомат, установленный у входа.

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