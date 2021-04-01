Москва, , 10:40 — REGNUM Российские аграрии уже более чем наполовину закрыли годовую потребность в минеральных удобрениях, следует из сообщения Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Заявленная Минсельхозом потребность в удобрениях на этот год составляет 4,5 млн тонн д.в., сельхозпроизводители уже аккумулировали 2,27 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества).

Практически все главные сельхозрегионы страны уже обеспечены минеральными удобрениями полностью, средний показатель по стране — более 70%. Оставшаяся часть будет доставлена в ходе полевых работ, до завершения которых еще как минимум полтора месяца. РАПУ не раз подчеркивала, что вся потребность в минеральных удобрениях и под весенний сев, и в годовом объеме будет выполнена.

Тем не менее в Минсельхозе РФ все еще считают целесообразным продвигать постановление по принудительному снижению отпускных цен на минеральные удобрения. Документ был опубликован 16 марта на Федеральном портале проектов правовых актов. В нем Минпромторгу и Минсельхозу предлагается заключить соглашения с производителями и поставщиками минеральных удобрений, а Федеральной налоговой службе и Росстату — обеспечить наблюдение за зафиксированными там ценами. Предполагается, что такой порядок будет действовать со дня подписания постановления до 1 июля 2021 г.

«Я лично буду пытаться сделать все, чтобы постановление правительства было принято, — заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Совете Федерации. — Но, поверьте, большое сопротивление мы вынуждены преодолевать при попытке регулирования цен на удобрения».

При этом министр признал, что вмешательство государства в рыночные механизмы может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности российского АПК и темпах развития отрасли.

В правительстве инициативу Минсельхоза не поддержали: никаких поручений по снижению и фиксации цен на минеральные удобрения правительством не инициировано. Против регулирования выступили и в Минпромторге, Минфине и Минэкономразвития.

«Минпромторг России считает, что в настоящее время сформированы необходимые и достаточные механизмы регулирования цен на минеральные удобрения, — так по просьбе «Интерфакса» прокомментировала тему пресс-служба Минпромторга. — В этой связи министерство полагает нецелесообразным создание дополнительных механизмов регулирования цен на минеральные удобрения в России».

В министерстве напоминают, что с 2013 года производители минеральных удобрений реализуют комплекс мер по сдерживанию роста цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации, предусмотренный соглашением между РАПУ и Росагропромсоюзом и одобренный ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом.

«Методика ФАС и предпринимаемый комплекс мер обеспечивают формирование цены для российских сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже, чем цены реализации минеральных удобрений аграриям на внешних рынках. Разница между экспортной ценой на минеральные удобрения и ценой на внутреннем рынке достигает более 20%», — отметили в Минпромторге.

В Минфине считают, что применение регулирующих ставок в отношении удобрений противоречило бы принятым Россией международным обязательствам в рамках ВТО. В Минэкономразвития призвали заменить административное регулирование экономическими механизмами ценообразования.

Учитывая уровень обеспеченности российских аграриев минеральными удобрениями под посевную, пропадает и сам предмет регулирования — необходимый объем удобрений не только уже закуплен, но и поставлен сельхозтоваропроизводятелям.

Ранее против регулирования выступали и эксперты.

«Это сильное искажение рыночных сигналов, на которые будет негативная реакция там, где не ожидаешь и часто — не сразу», — предупредила заместитель директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайда.

В РАПУ заявили, что инициатива «может быть направлена на создание для ряда сельхозтоваропроизводителей дополнительных необоснованных выгод с целью дальнейшего роста их маржинальности за счет финансовых потерь производителей минеральных удобрений».

«При этом она носит дискриминационный характер не только по отношению к производителям минеральных удобрений, но и к тем аграриям, которые заблаговременно приобрели минеральные удобрения, снижая их конкурентоспособность перед сельхозтоваропроизводителями, для которых специалисты Министерства сельского хозяйства РФ предлагают снизить цены. Это прямо противоречит и букве, и духу антимонопольного законодательства», — говорится в комментарии РАПУ.

В объединении считают, что инициатива сводит на ноль все усилия Минпромторга и экономического блока Правительства РФ по запуску нового инвестиционного цикла в промышленности, в том числе в наиболее активном сегменте — отрасли минеральных удобрений.

«Торможение инвестиционных проектов может привести к явным негативным последствиям для российских сельхозпотребителей с точки зрения сжатия ассортимента высокоэффективных инновационных марок минеральных удобрений, необходимых для устойчивого развития сельского хозяйства, а также отразиться на перспективе выполнения планов по обеспечению отечественных аграриев минеральными удобрениями в долгосрочной перспективе с учетом значительного роста потребления с их стороны», — предупреждают в РАПУ.

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