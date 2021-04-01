Красноярск, , 10:39 — REGNUM В Красноярске на регулируемом пешеходном переходе автобус под управлением 59-летнего мужчины сбил десятилетнего школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ДТП произошло 31 марта на улице Тельмана. Мальчик шёл по своему привычному маршруту из дома в спортивную секцию. На пешеходном переходе его сбил автобус ПАЗ.

Ребёнок госпитализирован с серьёзными травмами. По данным МВД, водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении него сотрудники ГИБДД составили материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ («Проезд на запрещающий сигнал светофора»). Также в действиях водителя усматриваются признаки нарушения труда и отдыха, уточнили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, осуждён житель Красноярского края, смертельно травмировавший ребёнка в акватории озера Большое.

Читайте также: В Красноярском крае осуждён водитель катера, сбивший насмерть ребёнка