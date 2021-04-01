Коркино, Челябинская область, , 10:37 — REGNUM В Челябинской области гражданин Казахстана получил тяжёлую травму в результате ЧП на производстве. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл в городе Коркино. Гражданин работал в ООО с февраля 2020 года, а в апреле был травмирован. В итоге с травмой руки он провёл четыре месяца на больничном.

В ходе проверки прокуратура установила, что трудовой договор с ним не заключали. От организации прокурор потребовал признать трудовые отношения с ним, установить факт несчастного случая на производстве, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда на сумму 300 тыс. рублей. Суд Коркино удовлетворил эти требования.