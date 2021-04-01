Москва, 1 апреля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. События вокруг поездки телеведущего Владимира Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Радикализм во многом сегодня определяет её внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему», — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Он напомнил, что во время проведения Межпарламенской ассамблеи православия, когда по приглашению Грузии она проходила в Тбилиси, аналогичное происходило по отношению к ее главе депутату Госдумы Сергею Гаврилову (КПРФ).

«Всё это, безусловно, только разрушает Грузию», — делает вывод спикер Госдумы.

Ситуация, по его мнению, «в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, журналист Познер собирался отметить в Тбилиси день рождения, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал.