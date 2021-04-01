Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Соединенные Штаты ознакомились с заявлениями армии Украины о якобы наращивании Россией присутствия рядом с границами этой страны. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины», — сказал он.

Он добавил, что в Пентагоне обсуждают «озабоченность об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак поговорил по телефону с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Главком ВСУ поблагодарил США за всестороннюю и многолетнюю поддержку Украины. В свою очередь генерал Милли выразил соболезнования в связи с гибелью нескольких украинских силовиков в районе посёлка Шумы в Донбассе.

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