Ярославль, 1 апреля 2021, 10:35 — REGNUM В Ярославле определена стоимость ремонта Волжской набережной. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Набережная была реконструирована к 1000-летию Ярославля, которое отмечалось в 2010 году. Работы финансировал «Газпром». С тех пор набережная во многих местах пришла в упадок. Большая часть объекта находится в ведении мэрии Ярославля, её обслуживает МБУ «Горзеленхозстрой».
После паводка 2020 года «Горзеленхозстроем» «были проведены работы по спасению гранитных плит подпорных стен Волжской набережной, которые находятся на ответственном хранении на территории Учреждения». Выполнены работы по устранению провалов тротуарной плитки общей площадью 2170 квадратных метров.
Пока же будет проведён ремонт асфальта на улице Волжская набережная — в 2021 году она попала в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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