Ярославль, 1 апреля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Ярославле определена стоимость ремонта Волжской набережной. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Волжская набережная в Ярославле

Набережная была реконструирована к 1000-летию Ярославля, которое отмечалось в 2010 году. Работы финансировал «Газпром». С тех пор набережная во многих местах пришла в упадок. Большая часть объекта находится в ведении мэрии Ярославля, её обслуживает МБУ «Горзеленхозстрой».

"Специалистами Учреждения регулярно осуществляются мероприятия по выявлению и устранению провалов плиточного покрытия Волжской набережной, в рамках выданного муниципального задания. Мэрией города Ярославля определены виды работ, необходимые при благоустройстве территории Волжской набережной, в том числе их стоимость, которая составила 707 781 024,00 рублей», — сообщили в правительстве Ярославской области.

После паводка 2020 года «Горзеленхозстроем» «были проведены работы по спасению гранитных плит подпорных стен Волжской набережной, которые находятся на ответственном хранении на территории Учреждения». Выполнены работы по устранению провалов тротуарной плитки общей площадью 2170 квадратных метров.

«В настоящее время мэрией города Ярославля совместно с правительством Ярославской области прорабатывается вопрос финансирования мероприятий по благоустройству территории Волжской набережной», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Пока же будет проведён ремонт асфальта на улице Волжская набережная — в 2021 году она попала в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».