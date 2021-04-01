Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Компания Google решила не устраивать розыгрыш своих пользователей на 1 апреля. Об этом пишет издание vc.ru.

По данным издания, второй год подряд компания отказывается от шуток на День дурака из-за пандемии. Во внутреннем письме Google говорится, что решение обусловлено «серьезными проблемами», с которыми сталкивается «большая часть мира».

До пандемии Google каждый год разыгрывал пользователей на первое апреля. Например, анонсировал выход приложения для общения с животными или сервиса для разговора с тюльпанами.

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