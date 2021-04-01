Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Заслуженного врача РФ, заместителя директора ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (НИИ ЛОР Минздрава России) Олега Коноплева, которого ранее отправили под домашний арест по обвинению в злоупотреблении должностным положением, обвинили в еще одном преступлении. Ему вменяется незаконное получение 3,5 млн рублей. Об этом 1 апреля сообщает «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Напомним, по версии следствия, Коноплев с целью личного обогащения, в период с 2018 по 2020 год, давал указание сотрудникам НИИ ЛОР, не осведомленным о его преступном умысле, передавать ему часть денег, начисленных им в качестве зарплаты и дополнительных выплат. Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Таким образом, считает следствие, он получил не менее 875 тыс. рублей и взятки от подчиненных на сумму не менее 2 млн 150 тыс. рублей.

В конце марта стало известно, что в деле врача сумма полученных взяток увеличилась еще на 3,6 млн рублей.

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