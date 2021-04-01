Душанбе, , 10:32 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству начать подготовку к отопительному сезону 2021−2022 годов. Об этом глава государства заявил на заседании правительства республики, сообщили в пресс-службе президента.

Члены правительства Таджикистана обсудили подготовку отраслей экономики и социальной сферы к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2021—2022 годов.

Министр энергетики и водных ресурсов Джума Далер представил отчет о строительстве малых ГЭС в период с 2016 по 2020 год. По его словам, за пять лет в республике запущено девять малых ГЭС мощностью 2,26 МВт. Стоимость их строительства составила 127,9 млн сомони ($11,2 млн).

Другими темами для обсуждения на заседании правительства стали проведение весенних полевых работ, производство и заготовка продуктов питания, соблюдение санитарных требований и другие вопросы.