Майкоп, , 10:32 — REGNUM В Адыгее назначен исполняющий обязанности мэра столицы республики. Им стал вице-мэр Сергей Стельмах, сообщили 1 апреля в администрации города Майкопа.

Известно, что заместитель градоначальника Стельмах отвечал за вопросы образования, культуры и спорта, а также занимался контролем за деятельностью управления по опеке и молодежного координационного центра. В обязанности вице-мэра также входил контроль над работой управления, в чьем ведомстве находился городской парк культуры и отдыха.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Майкопа Андрей Гетманов был задержан по подозрению в вымогательстве 24 марта 2021 года. По версии следствия он требовал от предпринимателя совершить обмен земельными участками, несмотря на то, что они имели неравнозначную площадь и стоимость. Разница превышала 5 млн рублей.

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