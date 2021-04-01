Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 10:31 — REGNUM Прокуратура Ростовской области проинспектирует благоустройство набережной в Каменске-Шахтинском. Соответствующий депутатский запрос в надзорное ведомство направила депутат Законодательного собрания Ростовской области Ирина Полякова (КПРФ).

«Театр начинается с вешалки, а чистый пляж — с туалета. Получила ряд обращений от каменчан с просьбами оценить обновлённый городской пляж. С изначальной концепцией благоустройства, за которую голосовали горожане, эта обновлённая зона имеет весьма опосредованное сходство — ни пирса, ни перголы, ни душевых кабин, ни биотуалетов. Про дорожки и дизайнерские замыслы вообще молчу. <…> Ну и вишенка на торте. Я о туалетах. Они, эти страшные старые общественные уборные, заботливо обрамлены плиткой и велодорожками с современным покрытием», — обратила внимание народная избранница в Instagram.

По её мнению, в 21 веке наличие подобных сооружений — это «просто плевок в лицо горожан». По её словам, не оправдывает отсутствие современных кабинок и отсутствие на эти цели средств.

«Депутатский запрос с просьбой провести проверку выполнения благоустройства набережной, соответствия материалов и фактически выполненных работ, а также предусмотренного финансирования содержания данного объекта, отправила в областную прокуратуру», — написала Полякова.