Пхеньян, , 10:35 — REGNUM Сотрудники посольства России в Пхеньяне продолжают в полном объеме вести свою работу, несмотря на то, что в КНДР наблюдается сложная ситуация, включая «острейший дефицит необходимых товаров» и лекарственных средств. Об этом 1 апреля говорится в сообщении дипломатической миссии РФ, которое размещено на ее странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что 18 марта из страны после двухнедельного карантина уехали 38 иностранных граждан, и добавляется, что это не первый такой «коллективный выезд сотрудников дипломатических миссий из КНДР».

«Ясно одно — он, к сожалению, не последний, исход иностранцев отсюда продолжится. Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось — всего менее 290 человек», уточняется в сообщении.

Также отмечается, что далеко не каждый человек сможет «выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», и подчёркивается, что, несмотря на это, российская дипломатическая миссии продолжает свою работу.

«Нам, конечно, тоже приходится нелегко, проблем очень много, несколько семей по различным причинам были вынуждены прервать командировки. Но работоспособность коллектива в полной мере сохраняется, мы выполняем и продолжим выполнять все возложенные на нас функции. Родина может на нас положиться!» — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с момента начала пандемии коронавирусной инфекции медиками КНДР было проведено в общей сложности более 21,6 тыс. тестов на SARS-CoV-2, которые все оказались отрицательными.