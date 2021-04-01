Пермь, 1 апреля 2021, 10:31 — REGNUM Объявлен конкурс на разработку проектная по реконструкции ул. Соликамская в Мотовилихинском районе Перми. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, начальная (максимальная) цена лота составляет 212 млн рублей.
Заказчиком услуги является Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Итоги аукциона подведут 30 апреля.
По условиям аукционной документации, подрядчик должен разработать проект поэтапной реконструкции городской магистрали и предусмотреть три этапа — от ул. Первомайская до площади Восстания (протяженностью около 9 км).