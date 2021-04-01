Вашингтон, 1 апреля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. План инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, является «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса. Об этом 31 марта заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, сообщает New York Post.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Накануне Байден, находясь в Питтсбурге, объявил о своем плане инфраструктурного развития общей стоимостью в $2 трлн. По словам главы Белого дома, финансовым источником для этого плана станет повышение налогов, в том числе корпоративного с 21% до 28%.

МакКоннелл, разговаривая с репортерами в Эрлангере, штат Кентукки, отметил, что он «вряд ли» поддержит законопроект.

«Это похоже на троянского коня», — подчеркнул лидер сенатского меньшинства

«Говорится об инфраструктуре, но внутри этого троянского коня будет больше заимствований и массивное повышение налогов на все производственные части нашей экономики», — добавил он.

МакКоннелл заявил о том, что он обеспокоен возможными негативными последствиями дополнительных расходов для долга страны.