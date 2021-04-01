Сенатор США назвал инфраструктурный план Байдена «троянским конем»
Вашингтон, 1 апреля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. План инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, является «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса. Об этом 31 марта заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, сообщает New York Post.
Накануне Байден, находясь в Питтсбурге, объявил о своем плане инфраструктурного развития общей стоимостью в $2 трлн. По словам главы Белого дома, финансовым источником для этого плана станет повышение налогов, в том числе корпоративного с 21% до 28%.
МакКоннелл, разговаривая с репортерами в Эрлангере, штат Кентукки, отметил, что он «вряд ли» поддержит законопроект.
МакКоннелл заявил о том, что он обеспокоен возможными негативными последствиями дополнительных расходов для долга страны.