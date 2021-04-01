Красноярск, , 10:30 — REGNUM Полиция проводит проверку по факту обнаружения скотомогильника в Березовском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в ГУ МВД России по региону.

Проверку проводят сотрудники МО МВД России «Березовский».

Сообщение о том, что на берегу Енисея в окрестностях Красноярска найдены останки животных, поступило в полицию 31 марта. Полицейские, а также представители Роспотребнадзора и других служб выехали на место происшествия.

В результате на месте обнаружили около 40 скелетированных останков крупнорогатого скота. Предварительно установлено, что останки могли бросить осенью 2020 года.

Устанавливается владелец земельного участка, а также лица, бросившие останки на указанной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, информация об обнаружении незаконного скотомогильника под Красноярском близ Енисея появилась 31 марта на странице в соцсети эколога и депутата горсовета Красноярска Сергея Шахматова. По его словам, туши мёртвых животных складировались «фактически в черте города за мостом 777».

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Также проверку по указанной информации проводят прокуратура и Роспотребнадзор.

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