Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Как минимум до десяти лет лишения свободы грозит бывшему аналитику американских спецслужб Дэниелу Эверетту Хейлу, который признался незаконном получении секретной информации, связанной с военными действиями с применением беспилотных летательных аппаратов, и разглашении её журналисту. Об этом со ссылкой на министерство юстиции США сообщает CNN.

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Согласно материалам суда, Дэниел Эверетт Хейл из Нэшвилла, штат Теннесси, который ранее служил рядовым лётчиком в ВВС США, отправил секретные документы и материалы репортеру, с которым он вступил в контакт сначала во время работы в Агентстве национальной безопасности, а затем во время работы подрядчиком Национального агентства геопространственной разведки США.

Хейла обвинили, в частности, в том, что в 2014 году во период его работы в Национальном агентстве геопространственной разведки США, он предоставил «по крайней мере 17 документов репортеру и новостному интернет-изданию, которое опубликовало эти документы полностью или частично. Одиннадцать из опубликованных документов были под грифом «секретно» и «совершенно секретно».

Хейл обвиняется в раскрытии секретной разведывательной информации, краже государственной собственности и ряде иных подобных правонарушений. Каждый из этих пунктов обвинения предусматривает максимально до десяти лет лишения свободы. Бывший аналитик признал вину только по одному из пунктов обвинения. Ожидается, что приговор по делу будет вынесен 13 июля.