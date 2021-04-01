Москва, , 10:29 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Роскосмоса к разработчику космических аппаратов, который входит в дивизион самой госкорпорации, — АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»). В деле речь шла о взыскании почти 90 млн рублей, но сумма, присужденная судьей, пока неизвестна. Решение не обнародовано. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Московский арбитражный суд Полина Волхова © ИА REGNUM

Иск о взыскании 89,045 млн рублей был подан еще в начале сентября 2020 года, но слушания неоднократно откладывались. В последний раз в связи с необходимостью «предоставления дополнительных доказательств». На сегодня в карточке дела есть запись судьи Гузеевой — «иск удовлетворить частично», но само решение еще недоступно, потому сумма взыскания неизвестна.

Это не первый спор между сторонами. Например, 16 марта 2021 года госкорпорация подала к НПО Лавочкина сразу три иска на разные суммы. Речь в них идёт о взыскании небольших сумм пени по госконтрактам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в объединении имени С. А. Лавочкина создали новый космический аппарат «Арктика-М». В феврале 2021 года его доставили на космодром Байконур для вывода на орбиту.