Москва, , 10:29 — REGNUM Объёмов отгрузок сахара хватает для удовлетворения потребительских запросов со стороны граждан. Об этом заявил журналистам председатель правления Союзроссахар Андрей Бодин.

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«Заявления о перебоях в поставках со стороны сахаропроизводителей не соответствуют действительности. Текущие объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения», — сказал Бодин.

Он отметил, что заводы продолжают свою работу как через фасовщиков, так и через прямые поставки, и на сегодняшний день ключевые игроки рынка ведут активную работу по заключению новых договоров для поставок сахара без участия посредников.

Бодин подчеркнул, что в конце марта ретейлеры представили необходимые им объемы на ближайшие месяцы, и в Союзроссахаре видят, что «обозначенные сетями потребности существенно превышают традиционные»: «Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции».