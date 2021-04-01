Соледар, ДНР, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 1 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, ВСУ выпустили из гранатомёта СПГ две гранаты в сторону «Вольво-центра», расположенного на окраине Донецка.

Никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не выявлено.

Напомним, утром 1 апреля 2021 года украинские формирования обстреляли из гранатомётов населённый пункт Александровка, повредив крышу одного дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ обстреляли посёлок Александровка — СЦКК