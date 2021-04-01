Кызыл, , 10:26 — REGNUM Жители улицы Паромная в столице Тувы Кызыле жалуются на возникшую на месте демонтированного аварийного дома стихийную свалку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, свалка уже приобретает угрожающие масштабы.

Как отмечается, местные жители обращаются в мэрию не первый раз. Ранее, в июле 2020 года муниципальные работники ликвидировали свалку на этом же месте. Они также посоветовали жителям приобретать контейнеры и заключать договоры на вывоз отходов.

«Но как выясняется, никто из домовладельцев не приобрел контейнеры, и продолжил выбрасывать мусор прямо на своей же улице, в нескольких шагах от дворов», — добавили в администрации.

В связи с этим чиновники выдали предписания владельцам сорока домов улицы о необходимости заключить договор на вывоз мусора до 5 апреля. В против случае на жителей составят протокол об административном правонарушении.

Читайте также: Отсутствие инвестиций в Туве связали с мусорными проблемами