Пенза, 1 апреля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В этом году Пензенская область вместе со всей страной будет вспоминать памятную дату — 80-летие начала Великой Отечественной войны. День памяти и скорби для Сурского края — это не только дань уважения к погибшим на фронте. Нельзя забывать о тех, кто работал в тылу, самоотверженным трудом внося свой вклад в Победу, в том числе строительством рубежей обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Пензенская область вместе с другими поволжскими регионами Советского Союза стала местом строительства масштабного сооружения — Сурского рубежа. За 45 дней местные жители­ — в основном женщины, старики и дети — вырыли около 360 километров рвов, эскарпов, 1100 артиллерийских огневых точек, построили более 9 тысяч землянок для бойцов, около 340 ДОТов и ДЗОТов.

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Учитель истории 221-й школы города Заречный Пензенской области Илья Мурылёв — один из тех, кто не просто знакомит молодёжь с историей Сурского рубежа, но и старается донести до подрастающего поколения масштаб трудового подвига советских людей. В 2021 году Илья Мурылёв выпустил методическое пособие «Организация похода по фортификационным сооружениям Сурского оборонительного рубежа» в рамках проекта МБОУ СОШ № 37 города Пензы «Подвиг на Сурском рубеже».

«Историю Сурского рубежа я изучаю на протяжении двух лет, — рассказал Илья Валерьевич. — В 2018 году на базе проекта «Территория победителей» была организована идея по историческому туризму. Мы с моими учениками стали ходить в походы по линиям Сурского рубежа».

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В июле 2020 года под Пензой, в районе села Возрождение, на одном из участков Сурского рубежа был проведён учебно-тренировочный лагерь «Живая память поколений».

«Там зимой 1941 года тысячи жителей Пензенской области в 40-градусные морозы строили линию обороны. Эти люди совершили трудовой подвиг: ломами, кирками и лопатами долбили мёрзлую землю для установки противотанковых рвов, окопов и блиндажей. В январе 1942 года всего за 45 дней, несмотря на адские погодные условия, Сурский рубеж был сооружён», — говорит Илья Мурылёв.

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Историк вспоминает, как школьники с интересом изучали сохранившиеся элементы Сурского рубежа. На протяжении нескольких дней участники лагеря не только знакомились с историей строительства, но и овладевали навыками оказания первой медицинской помощи, вникали в основы туристической подготовки.

«После этого лагеря, уже зимой, мы провели онлайн-викторину «Сурский рубеж», в которой приняли участие более 2 тысяч человек, — вспоминает историк. — Нынешней весной планируются новые походы по сохранившимся элементам оборонительных рубежей, тем более что впереди памятная дата — 80-летие начала Великой Отечественной войны. В то же время отрадно видеть, что всё больше молодёжи втягивается в поисковые движения, участвует в патриотических мероприятиях. Это правильно, ведь знание и уважение к своей истории — неотъемлемая часть любого великого народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 2021 год объявлен Годом строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Более шести лет ИА REGNUM ведёт проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж».