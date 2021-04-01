Петропавловск-Камчатский, , 10:22 — REGNUM В 2021 году Камчатка планирует отправить четыре рейса со свежей рыбой по Северному морскому пути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Губернатор края Владимир Солодов отметил, что для Камчатки стало очень важным решение о возрождении судоходства по Северному морскому пути. Лихтеровоз «Севморпуть» не только будет вывозить с Камчатки свежую рыбу в центральные регионы страны, но и завозить продукты питания, товары первой необходимости — каждый рейс по 200 контейнеров. Доставка одного кг груза с Санкт-Петербурга обойдётся в 15 рублей.

«В этом году мы сможем обеспечить четыре рейса со свежей рыбой Северным морским путем. Этот способ позволит нам быстрее доставить рыбопродукцию до центральных регионов России и удешевить стоимость доставки для наших рыбопромышленников. Также немаловажно, что быстрая доставка позволит обеспечить конкурентоспособность нашей продукции к зарубежной, потому что она будет свежее и качественнее. В результате появятся дополнительные береговые рабочие места для камчатцев, а у рыбопромышленников — постоянная прибыль», — отметил Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Санкт-Петербург прибыл атомный контейнеровоз «Севморпуть». Он привёз рыбу, филе, икру и тысячи тонн другой морской продукции от рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока.