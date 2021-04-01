Москва, , 10:21 — REGNUM Микрофинансовые организации загоняют граждан РФ в финансовую кабалу, и поэтому власти РФ должны объявить МФО жестокую экономическую войну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил совладелец металлоперерабатывающего завода, председатель мурманского отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал тот факт, что в РФ количество просроченных микрокредитов достигло почти 5,5 миллионов займов.

«МФО приносят больше вреда экономике России и ее гражданам. Огромные средства МФО проходят вне банковской системы и не достаются малому и среднему бизнесу и реальному сектору. Если мы хотим уйти от сырьевого характера нашей экономики, хотим чтобы наш МСБ давал 45% ВВП (а не меньше 20%, как сейчас), то для этого нужно самое главное — доступный и качественный кредитный продукт, а его нет. И в том, что его нет, виноваты, в том числе и МФО», — сказал Пальченко.

По его мнению, МФО служат «крышей» и «серому» рынку кредитов, так как предприниматели, надеясь спасти свой бизнес, идут на этот «серый» рынок, закладывая подчас всё, что у них есть и под гигантские проценты.

«МФО загоняют в финансовую кабалу и наших граждан. Так было до эпидемии, сейчас это тем более так. Не стоит удивляться выросшей статистике просроченных платежей перед МФО, — сказал Пальченко. — Если государство не хочет запрещать МФО, то должно объявить им жестокую экономическую войну и предложить гражданам альтернативные доступные способы кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что статистика роста количества просроченных микрозаймов отражает специфику экономического кризиса и доказывает, что он еще далек от завершения.