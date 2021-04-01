Ростов-на-Дону, , 10:21 — REGNUM Кардиохирургический центр Ростовской областной клинической больницы получит новое оборудование в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом в Instagram сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Масштабное обновление материальной базы лечебного учреждения началось в 2020 году, когда было установлено несколько десятков единиц современного оборудования. Из региональной казны на покупку различной медицинской техники было направлено более 230 млн рублей.

«Это и хирургическая, и анестезиологическая, и реанимационная техника, и оснащение палат специальными медицинскими кроватями. <…> Переоснащение центра продолжим и в этом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Планируем приобретение аппаратов ультразвуковой диагностики экспертного класса, операционных диагностических установок и другого медицинского оборудования — всего более 110 единиц», — уточнил глава региона.