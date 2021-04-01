Тула, , 10:23 — REGNUM Столкновение автобуса с двумя легковыми автомобиля в Туле могло произойти из-за того, что у водителя автобуса произошел инсульт. Об этом 1 апреля сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на прокуратуру Тульской области.

По предварительной версии, из-за того, что водитель автобуса почувствовал себя плохо, он не справился с управлением своего транспортного средства и допустил столкновение с двумя легковушками.

Также уточняется, что в результате данного ДТП никто не получил серьезных травм, в настоящее время водителю автобуса оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения автобуса и двух легковых автомобилей в Туле пострадали 16 человек.