Пермь, , 10:20 — REGNUM У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина появился новый советник — саночник Альберт Демченко, сообщает издание «Коммерсантъ».

Российский спортсмен назначен на пост советника по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью. Свою работу в новом статусе Демченко начинает с апреля.

Напомним, Альберт Демченко является заслуженным мастером спорта РФ. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (2006 и 2014 годов), двукратный серебряный призер чемпионата мира 2012 года, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира 2004/05, многократный чемпион России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года в штат на должность советника пермского губернатора по вопросам культуры и искусства принята федеральный специалист, заслуженный работник культуры РФ Эльмира Щербакова.

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