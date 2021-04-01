Москва, , 10:20 — REGNUM Правительство России утвердило изменения в правила определения индикативного тарифа на транспортировку нефти для плательщиков налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), сообщает 1 апреля сайт правительства России.

Изменения позволят уменьшать налоговую базу на величину расчётных расходов по транспортировке.

НДД ввели в 2019 году, налоговой базой является расчётная выручка от реализации добытых на участке углеводородов, уменьшенная на величину расходов. При этом расходы складываются из суммы расчётной вывозной таможенной пошлины на нефть и газовый конденсат и расчётных расходов на транспортировку нефти, газового конденсата, пояснили в правительстве.

С 1 января 2021 года расширилась география применения НДД. Его смогут применять в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Чукотском автономном округе, Астраханской, Новосибирской, Сахалинской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.

«В продолжение этой работы правительство скорректировало правила определения индикативного тарифа на транспортировку нефти для соответствующих районов, где расположены коммерческие узлы учёта», — рассказали в правительстве.