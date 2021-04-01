Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии по итогам проверки деклараций у шести депутатов Чебоксар выявлены «серьёзные нарушения». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам проверки.

Основанием для проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе стала информация прокуратуры города Чебоксары. Отмечается, что проверки проведены в отношении 26 депутатов городского собрания Чебоксар, у шестерых парламентариев нашли «серьёзные нарушения».

«Речь идёт о неуказании или неверном указании доходов, полученных от предпринимательской деятельности. Так, один из народных избранников забыл о 20 млн рублей, другой просчитался в 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

В администрации главы также добавляют, что кто-то не указал доходы от продажи имущества «или забыл про счета, на которые поступали крупные суммы».

Материалы проверки переданы главе Чебоксар. Согласно процедуре, их планируется рассмотреть на соответствующей комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в городское собрание депутатов Чебоксар входят 43 парламентария, в том числе 22 человека избираются по партийным спискам, 21 место замещают одномандатники.

Напомним, в 2019 году в Чебоксарах по итогам прокурорской проверки нарушения в сведениях о доходах и имуществе за 2017−2018 годы выявлены в декларациях у 25-ти депутатов из 43-х.

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