Самара, 1 апреля 2021, 10:22 — REGNUM ООО «СамараАвтоГаз» и его руководителя оштрафовали за неисполнение условий контракта в Самаре. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Сообщается, что предприятие подписало муниципальный контракт, по которому обязалось перевозить пассажиров по маршрутам в Самаре.
Отмечается, что предприятие самостоятельно уменьшило число автобусов, выпускаемых на маршруты под предлогом уменьшения количества перевозимых пассажиров.
По данным фактам в отношении предприятия и его руководителя были возбуждены дела об административных правонарушениях по признакам неисполнения условий муниципального контракта. В итоге суд оштрафовал юр. лицо и его руководителя на 330 тысяч рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут создать сеть городского водного электротранспорта.