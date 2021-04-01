Самара, , 10:22 — REGNUM ООО «СамараАвтоГаз» и его руководителя оштрафовали за неисполнение условий контракта в Самаре. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сообщается, что предприятие подписало муниципальный контракт, по которому обязалось перевозить пассажиров по маршрутам в Самаре.

«Контрактом строго определено количество автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, и расписание их движения. Несмотря на необходимость соблюдения правил поддержания «социальной дистанции» в период действия в регионе ограничительных мер, ООО «СамараАвтоГаз» не смогло обеспечить достаточного количества транспортных средств для перевозки пассажиров», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что предприятие самостоятельно уменьшило число автобусов, выпускаемых на маршруты под предлогом уменьшения количества перевозимых пассажиров.

«Повышение времени ожидания транспорта на остановочных пунктах в осенне-зимний период привело к многочисленным жалобам со стороны граждан», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным фактам в отношении предприятия и его руководителя были возбуждены дела об административных правонарушениях по признакам неисполнения условий муниципального контракта. В итоге суд оштрафовал юр. лицо и его руководителя на 330 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут создать сеть городского водного электротранспорта.