Пенза, , 10:36 — REGNUM В Пензенской области за прошедший год число абортов сократилось на 13% по сравнению с 2019 годом, на 6% снизилась доля абортов, проводимых по желанию женщины. Как сообщает пресс-служба облминздрава, врачам удалось сохранить в 2020 году каждую пятую беременность.

В последний мартовский день в Пензе прошла первая в этом году акция «День без аборта». Мероприятие направлено на повышение рождаемости и стабилизации демографической ситуации в регионе, считает начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Пензенской области Марина Воробьева.

Суть акции в том, чтобы все пензенские медицинские родовспомогательные учреждения, в том числе и частные, в последний рабочий день каждого квартала не прерывали беременность по желанию женщины.

Проект реализуется уже несколько лет. Представители церкви, молодежных организаций и системы образования поддержали акцию и прошли 31 марта по улицам Пензы, распространяя тематические листовки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года, на тот момент губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, поручил региональному отделению «Союза женщин России» активизировать работу по профилактике абортов и продумать возможность реализации проекта по борьбе с домашним насилием.

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