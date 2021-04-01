Гаррисберг, США, , 10:26 — REGNUM План модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США, предполагающий выделение более $2 трлн, представил 31 марта американский президент Джо Байден. Трансляцию его выступления в штате Пенсильвания вели новостные телеканалы.

Байден заявил о крупнейшей инвестиции в рабочие места со времён Второй мировой войны. В результате должны появиться миллионы рабочих мест с хорошей оплатой.

Предложенные меры, добавил он, помогут нарастить экономику и конкурировать с Китаем. В будущем это позволит победить КНР в глобальной конкуренции.

В центре плана — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. На это пойдёт более $1 трлн. Также предполагается развитие высокоскоростного интернета, расширение производства, исследований и разработок, в том числе связанных с использованием более чистых источников энергии и борьбой с климатическими изменениями.

План Байден рассчитывает воплотить в жизнь, подняв налоги и усилив контроль за их сбором. Так, корпоративный налог, заявил он, ранее сниженный до 21%, следует поднять до 28%.

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