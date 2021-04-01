Мурманск, , 10:24 — REGNUM Мурманская группа компаний «ФЭСТ», которая была заказчиком двух морозильных траулеров у судостроительного завода «Пелла» в Ленинградской области, отказалась от головного судна после того, как оно опрокинулось и унесло жизни двух человек. Об этом 1 апреля сообщает «Деловой Петербург».

Напомним, ЧП на воде произошло 30 марта у причала судостроительного завода «Пелла» в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области. Во время испытаний на кренение траулер «Скорпион» опрокинулся. В результате шесть человек спаслись самостоятельно, двое были госпитализированы с травмами и переломами, еще двое рабочих погибли. По данному факту органами СКР на транспорте возбуждено уголовное дело, а руководство завода пообещало установить причины произошедшего.

Читайте также: Водолазы нашли тело одного из двух рабочих на траулере в Ленобласти

«Даже если ремонт возможен, мы «Скорпион» принимать не планируем, — заявил представитель компании Иван Третьяков. — Очевидно, что никто не сможет дать гарантию на то, как повлияла вода на уже установленное на судно оборудование. Плюс то, что произошла трагедия, повлекшая смерть людей, — моряки очень суеверный народ, на нём никто работать не будет».

Третьяков уточнил, что первый и второй траулеры изначально строили на заводе без главного инженера или строителя, который мог бы в комплексе координировать работы и следить за сроками.

«Всё это было выполнено разными бригадами и разными отделами. Например, собранная часть судна мешала установке других узлов и её приходилось демонтировать», — пояснил представитель «ФЭСТ».

Читайте ранее в этом сюжете: Второй жертвой опрокидывания судна в Ленобласти оказалась женщина