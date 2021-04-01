Салехард, , 10:14 — REGNUM В Салехарде группа подростков подозревается в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что в столице Ямала семеро студентов колледжа в возрасте 16−17 лет расфасовали крупную партию наркотика на множество мелких пакетов и сделали закладки в разных частях города. Осталось лишь их реализовать через интернет, но они были задержаны полицейскими. У подозреваемых в ходе оперативных мероприятий изъято около 8,3 грамм запрещённого вещества.

Подростков обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием интернета. В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям и других причастных к совершению преступления лиц.