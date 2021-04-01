Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Автогонщик Сергей Карякин подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия». Об этом Карякин сообщил журналистам.

Гонщик исключил вариант с выдвижением в Госдуму и уточнил, что намерен избираться в Законодательное собрание Свердловской области. Карякин намерен добиться создания детской мотошколы.

«Я много говорил, что детям и молодежи важно реализоваться, поэтому старался добиться, чтобы в регионе появилась детская мотошкола», — цитирует выдвиженца «Коммерсант».

Карякин не намерен прекращать профессиональную карьеру гонщика в случае победы на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своём намерении участвовать в праймериз ЕР заявил депутат гордумы Екатеринбурга от фракции КПРФ Андрей Пирожков.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат из фракции КПРФ заявил об участии в праймериз ЕР на Урале